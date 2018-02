Le mari tueur a poussé le cynisme très loin

Jonathann Daval a tout tenté pour camoufler le meurtre de son épouse. Le lendemain du crime, le Français est allé dissimuler le corps d'Alexia dans une forêt, avant de tout mettre en œuvre pour se construire un alibi solide. Dans un premier temps, il s'est servi du téléphone de sa femme pour envoyer un message à ses beaux-parents, leur expliquant qu'elle passera peut-être leur dire bonjour en faisant son footing.

Ensuite, il est allé rendre visite à sa mère et lui a fait part de son inquiétude concernant l'absence d'Alexia, a détaillé BFM TV. Jonathann a envoyé plusieurs messages à son épouse, lui demandant où elle était et si elle rentrait bientôt. Le suspect a finalement fait un passage sur son lieu de travail, où il s'est même payé le luxe de plaisanter avec son patron. L'homme signalera la disparition de sa femme à midi, avant d'entamer une comédie qui durera trois mois.

«Le mec a poussé le cynisme à son paroxysme»

Pendant tout ce temps, Jonathann a joué le rôle du mari éploré, apparaissant en larmes aux côtés de ses beaux-parents, qui l'ont toujours soutenu. «Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques», avait-il déclaré lors de la marche blanche qui avait réuni près de 10 000 personnes au mois de novembre. Le jour des obsèques de la jeune femme, son père avait même souhaité à tout le monde d'avoir «un gendre comme Jonathann».

Au-delà de la famille de la victime, de ses proches et du voisinage, c'est toute la France qui est écœurée par la comédie jouée par l'époux d'Alexia. Sur les réseaux sociaux, où l'affaire est largement commentée, un internaute a d'ailleurs relevé un détail glaçant et pour le moins dérangeant: à l'occasion des obsèques de la jeune femme, Jonathann portait son costume de mariage. «Le mec a poussé le cynisme à son paroxysme», a commenté cet internaute, dont le tweet, repéré par sudinfo.be, a été partagé près de 5 000 fois.

Le mec a pousser le cynisme a son paroxysme. Il a mis la même veste a son mariage et à l'enterrement #JonathannDaval pic.twitter.com/okqDCbIaGf— RIFifi ???? (@Marek1n) 31 janvier 2018

La procureure de Besançon, elle, n'en peut plus de tout ce battage médiatique, rapporte Franceinfo. Jeudi soir, Edwige Roux-Morizot a poussé un coup de gueule contre la «folie médiatique» autour de cette affaire. Elle a appelé à respecter la présomption d'innocence «bafouée» de Jonathann Daval, ainsi qu'au respect du secret de l'instruction. La procureure a ajouté qu'elle estimait que la mémoire de la victime était «salie un peu plus chaque jour». «D'autres investigations doivent être effectuées, loin de cette terrible pression, à l'abri de ce qui la pollue, la détourne du chemin de la recherche de la vérité, à l'abri de ces violations répétées et inadmissibles du secret de l'instruction», a-t-elle tempêté.

Meurtre d'#Alexia Daval : la charge de la procureure contre "la folie médiatique" autour de l'affairehttps://t.co/4hR3CzEkyY pic.twitter.com/q4eVy1bk1d— franceinfo plus (@franceinfoplus) 1 février 2018

Un avis que ne partage pas Maître Florand, avocat de la famille de la victime.

(L'essentiel/joc)