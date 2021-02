Brigitte Macron sera la marraine de la petite Elena

«On s’est lancé un peu comme ça et on a été très surpris par la réponse spontanée de Brigitte Macron!». Marion et Grégory, parents de deux petites jumelles de 8 mois, participaient la semaine dernière à une visioconférence entre la Maison des parents du CHU de Clermont-Ferrand et le bureau de Brigitte Macron, dans le cadre de la Campagne des pièces jaunes. «On était tous réunis autour du téléphone. Brigitte Macron nous a invités à nous présenter. On a raconté notre histoire, nos difficultés, nos espoirs», racontent-ils à nos confrères du Progrès.

«Au fil de la discussion, on lui a demandé si elle serait d’accord pour être la marraine d’une de nos filles. On s’attendait à ce qu’elle hésite un peu ou qu’elle demande un temps de réflexion. Mais non! Elle a accepté spontanément. Elle nous a dit: "Oui, avec plaisir. Mes petits-enfants sont grands et je n’ai plus de bébés autour de moi!"». Brigitte Macron est grand-mère de 7 petits enfants, âgés de 5 à 14 ans.

Une jolie surprise qui met du baume au cœur de Marion et Grégory qui combattent depuis des mois aux côtés de leurs deux petites filles, Elena et Lou, nées le 11 juin 2020, atteintes d'une leucémie aiguë lymphoblastique B. Une maladie très rare chez des enfants si jeunes. L'entourage de la première dame a indiqué que Brigitte Macron avait été «très sensible» au témoignage de ce couple. Elle sera symboliquement la marraine de la petite Elena et restera en lien avec les parents des jumelles, «pour les accompagner dans le parcours de soins s’ils font face à des difficultés».

