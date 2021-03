Roselyne Bachelot a-​​t-​​elle contaminé Michel Sardou?

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, 74 ans, a annoncé samedi, sur Twitter, qu'elle avait été testée positive au Covid-19, «à la suite de symptômes respiratoires». «À l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient», a-t-elle notamment tweeté. Une nouvelle qui a inquiété les fans du chanteur Michel Sardou, 74 ans également, auquel la ministre a remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur, vendredi dernier.

À la suite de symptômes respiratoires, j’ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid.

À l’isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient.

Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement! — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 20, 2021

Pas de chance pour l'interprète des «Lacs du Connemara» qui ne sortait plus depuis des mois pour éviter la maladie. Il est désormais cas contact. Une situation qui le fait plutôt sourire. «Je ne vous dirai pas que je suis gai comme un pinson, mais je suis en forme», a-t-il confié au Parisien. «J'attends de me faire tester mercredi. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid», a-t-il souri, rappelant que la cérémonie s'était déroulée en très petit comité et n'avait duré que très peu de temps. «Un discours très sympa, une coupe de champagne et c'était fini».

J’ai remis aujourd’hui les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur à Michel Sardou.

Artiste aux multiples facettes, auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien de talent, il fait rayonner notre culture.

Merci pour ces si nombreux moments de bonheur et d’émotion! pic.twitter.com/Ia4VCumf0D — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 19, 2021

Roselyne Bachelot n'est pas la seule responsable à avoir été testée positive. Outre le président, Emmanuel Macron, d'autres ministres l'ont été avant elle: son prédécesseur à la Culture, Franck Riester, désormais ministre délégué chargé du commerce extérieur (en mars 2020), le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire (en septembre) et la ministre du Travail Elisabeth Borne (la semaine dernière).

(mc/L'essentiel/AFP)