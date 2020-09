«Tenue correcte»: un sondage fait polémique

Un sondage réalisé par l’Ifop (Institut français d’opinion publique) suscite la polémique. Mais, une fois n’est pas coutume, ce sont les questions qui font réagir et non les résultats.

L’étude a été commandée par l’hebdomadaire Marianne et contient plusieurs questions parmi lesquelles: «Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l’enceinte de leur établissement?». Accompagnées de pictogrammes, les tenues proposées sont le «No bra» (un haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe des tétons est visible), un haut avec décolleté plongeant, un «Crop top» (tee-shirt laissant apparaître le nombril) ou un haut laissant apparaître les bretelles du soutien-gorge.

Vague de réactions

Le sondage rebondit sur la polémique née ces dernières semaines autour de la manière de s’habiller des lycéennes, à la suite d’interdiction de certaines écoles de tenues jugées «indécentes». La publication de l’étude a suscité de nombreuses réactions et les réseaux sociaux se sont enflammés.

Jean-Luc Mélenchon, président de La France insoumise s’en est pris au magazine: Marianne, le journal antidictature vestimentaire des islamistes, se lance dans les sondages propagande pour la dictature des puritains. Effet miroir contre la liberté des femmes. Sectarismes jumeaux», a-t-il tweeté.

Pour Ségolène Royal, le questionnaire est affligeant de bêtise et de sexisme. «Des dessins réduisant les jeunes filles à leurs seins et leur jupe et réduisant les jeunes hommes au voyeurisme. Nos jeunes, filles et garçons, sont plus respectables, libres et sains que ces dénonciations glauques». Le Parti communiste a lui «hâte d’avoir le même sondage sur les dessous masculins qu’il faut pour aller à l’école».

Face à ce torrent de critiques, l’institut de sondage a réagi sur Twitter. Il a assuré qu’il «mesure depuis plusieurs décennies le soutien des Français aux mouvements sociaux qui agitent le pays». Réaliser un sondage sur le thème de «la tenue des lycéennes» est donc apparu pertinent, car il correspondait au cœur des revendications du mouvement». Concernant les pictogrammes, l’Ifop explique avoir utilisé des images par défaut qui figuraient déjà dans d’autres études.

(L'essentiel/20minutes)