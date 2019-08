Quelque 90 hectares brûlés en Ardèche

Environ 90 hectares de végétation ont brûlé dans un incendie survenu mardi après-midi dans le sud de l'Ardèche et maîtrisé dans la nuit par les pompiers, selon la préfecture. Plus de 300 soldats du feu du département mais aussi du Gard, de la Drôme et du Vaucluse, ainsi que huit avions Canadair, ont été mobilisés pour venir à bout des flammes attisées par un vent violent.

Leur progression dans un massif de résineux a nécessité l'évacuation d'un camping dont une soixantaine d'occupants ont passé la nuit dans une salle des fêtes, avant de réintégrer leur campement mercredi matin. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer la cause de cet incendie, selon la même source.

France: l'équivalent de 130 terrains de foot de nature brûlés par un incendie en Ardèche https://t.co/gY7ydvJGRK– RTBF info (@RTBFinfo) 7 août 2019

Incendie en Ardèche : 90 hectares brûléshttps://t.co/t4YQ2IFXRapic.twitter.com/ctdM5D35ZF– Orange News (@orangenewsfr) 7 août 2019

(L'essentiel/afp)