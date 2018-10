Gérard Collomb obtient finalement sa démission

Gérard Collomb a eu gain de cause. Le ministre français de l'Intérieur a pu obtenir sa démission mardi . Le Président recevra «rapidement» des propositions du Premier ministre, Edouard Philippe, pour le remplacer. Le ministre de l'Intérieur a de nouveau pressé mardi le chef de l'Etat d'accepter sa démission, refusée la veille. Il a motivé sa demande par la clarté due selon lui aux Français et aux Lyonnais, dont il veut à nouveau briguer la mairie en 2020.

Cette annonce, dans un entretien publié sur le site internet du Figaro, a pris de court le chef du gouvernement, en pleine séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Edouard Philippe a pris la parole pour déclarer qu'il proposerait à Emmanuel Macron «les décisions qui s'imposent». «Le président conserve toute son amitié à l?égard de Gérard Collomb», a-t-on déclaré dans l'entourage d'Emmanuel Macron. «Il trouve regrettable que Gérard Collomb se soit mis dans la situation le conduisant à devoir démissionner. Il recevra rapidement les propositions du Premier ministre», a-t-on ajouté.

Soutien de la première heure

Quelques minutes avant la publication de l'entretien, Edouard Philippe avait répliqué aux piques de l'opposition sur un ministre de l'Intérieur «déjà à l'extérieur du gouvernement», en balayant une «petite polémique». «C'est ce que nous faisons pour garantir la sécurité des Français qui compte», avait-il ajouté.Maire de Lyon de 2001 à 2017, Gérard Collomb explique au Figaro qu'«aujourd'hui, compte tenu des rumeurs et des pressions qu'il peut y avoir, je ne veux pas que le fait que je sois candidat quelque part demain puisse troubler la marche du ministère de l'Intérieur.» «Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais, donc je maintiens ma proposition de démission», ajoute-t-il. «J'ai pris énormément de joie à être à la tête de ce ministère», déclare-t-il encore.

Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur et candidat aux municipales à Lyon Gérard Collomb apparaît depuis deux semaines comme une épine dans le pied pour un exécutif en pleine opération reconquête à huit mois des élections européennes. Lundi soir, le «premier flic de France» avait annoncé au Figaro avoir remis sa démission au chef de l'Etat et le refus de ce dernier. Selon l'Elysée, le chef de l'Etat lui avait alors «renouvelé sa confiance et (...) demandé de rester pleinement mobilisé». Il y a deux semaines, Gérard Collomb avait lui-même annoncé sa volonté de quitter le gouvernement après les élections européennes du 26 mai afin de se consacrer aux municipales.Collomb arrache sa démission en forçant la main de Macron

«Ministre à mi-temps»

Bien qu'attendue - l'ancien élu socialiste n'ayant jamais fait mystère de son souhait de revenir à Lyon - cette candidature a provoqué un flot de critiques dans les rangs de l'opposition mais également parmi les syndicats policiers qui ont dénoncé un «ministre à mi-temps». L'Elysée avait rappelé dans la matinée que le chef de l'Etat avait déclaré qu'il procéderait à un changement d'équipe «au moment voulu» et n'a pas souhaité faire plus de commentaires.

Mais moins d'un mois après les démissions surprises de Nicolas Hulot et Laura Flessel, le «cas Gérard Collomb», qui s'est interrogé ouvertement sur «un manque d'humilité» au sommet de l'Etat, pourrait compliquer la donne pour l'exécutif à l'heure où ce dernier tente de tourner la page des accusations d'«arrogance». En déplacement dans les Antilles françaises la semaine dernière, Emmanuel Macron a multiplié les rencontres avec les habitants et reconnu que «personne [n'était] parfait» et jugeant «inévitable qu'il y ait des erreurs». En chute libre dans les sondages, le chef de l'Etat a toutefois assuré qu'il ne changerait «en aucun cas» de politique" et qu'il maintiendrait le cap de ses réformes, un message que pourrait brouiller le nouvel épisode Collomb.

