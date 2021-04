La vidéo prise par Lætitia Sefrioui fait froid dans le dos. Le mercredi 21 avril, un homme de 72 ans s'approche de la maison où elle vit avec son mari Adil, à Dole (Jura), et photographie les enfants en train de jouer sur la terrasse. Le couple apostrophe l'individu et lui demande la raison de son comportement. Rapidement, la conversation s'envenime et prend une tournure raciste. «Il m’a dit aussitôt: "Aaah, bicot, tu passes sous le capot aujourd’hui!», raconte le mari dans les colonnes de L'Est Républicain. Le septuagénaire menace Lætitia et Adil avec une clé à pneus, avant de monter à bord de sa voiture et de quitter les lieux.

Il revient cependant quelques secondes plus tard pour faucher Adil sur le trottoir, défonçant au passage la clôture de la propriété. La victime, un électricien de 42 ans, s'en est sortie avec une incapacité totale de travail de 30 jours. Placé en garde à vue, l’agresseur a tenté d'expliquer ses actes. Il a par exemple indiqué qu’il aimait photographier les détails architecturaux de la ville, avant de les envoyer à son fils pour que celui-ci essaie de trouver l'endroit où la photo a été prise. Il a également prétendu n'avoir pas bien saisi ce que le couple lui demandait, soulignant qu'il était malentendant.

Aux enquêteurs, il a précisé avoir voulu seulement frôler la victime et a prétexté une perte de contrôle de son véhicule à cause d'un éblouissement dû au soleil. Quoi qu'il en soit, le septuagénaire devra s'expliquer au tribunal correctionnel de Dole, le vendredi 28 mai prochain.

Jura. Une très violente agression raciste à Dole (39)



▶ https://t.co/aD6yA4zORd pic.twitter.com/XzlALqixMO — L'Est Républicain (@lestrepublicain) April 27, 2021

Un homme a photographié la maison et les enfants d’Adil Sefrioui, électricien à Dole, puis l’a traité de « bicot » plusieurs fois et l’a percuté avec sa voiture, le blessant et dévastant sa clôture. @lestrepublicain Revue de presse @franceinter https://t.co/SDdH6F9zVF pic.twitter.com/ucRhI9AbwM — claude askolovitch (@askolovitchC) April 28, 2021

(pp/L'essentiel)