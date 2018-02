«Ce n'est pas possible», dit le frère de Nordahl L.

Les aveux partiels de Nordahl L. ont plongé son entourage dans la stupeur et la colère. Dans un témoignage sidérant accordé à la presse, un ami d'enfance du meurtrier présumé de Maëlys a confié se sentir trahi par quelqu'un qu'il considère désormais comme un «monstre» qui a «déjà tué».

Le frère du suspect, lui, refuse d'y croire. Sven a quitté la région de Pont-de-Beauvoisin afin de s'éloigner des menaces dont il fait l'objet depuis la médiatisation de l'affaire. Le jeune homme travaille actuellement dans le restaurant d'une station de ski, où les caméras de l'émission «Sept à huit» l'ont retrouvé.

Le frère de Nordahl L. tombe des nues: «Ce n'est pas possible», assure-t-il. Il ajoute: «C'est pour cela qu'au mois d'avril, je compte aller le voir pour lui demander exactement ce qu'il s'est passé, point par point, et avoir la vérité vraie. Jamais je ne me serais douté de ce qu'il en est», confie-t-il. Sven L. explique encore avoir parlé à deux reprises à son frère, au mois de novembre. «Je n'ai pas pu déceler quoi que ce soit. Il était fermé, très fermé», raconte le Français.

«Des accusations comme ça, c'est tellement grave»

Pendant plusieurs mois, la mère de Nordahl L. avait défendu son fils bec et ongles dans les médias. Lors de sa première garde à vue, le suspect avait d'ailleurs fait preuve d'une assurance sidérante: «Sois confiante, non, je ne vais pas retourner en garde à vue, c'est bon. Je n'ai rien à voir là-dedans, ce n'est pas moi», avait-il assuré à sa maman. Plus tard, il lui avait encore répété: «C'est une histoire de fou maman, c'est du n'importe quoi. Je t'assure maman, je ne peux pas faire une chose pareille!»

Après sa première garde à vue, le trentenaire avait confié son «traumatisme» à une journaliste. «Des accusations comme ça, c'est tellement grave», avait-il lâché. Brièvement hospitalisé à sa demande, Nordah L. est retourné en prison lundi.

L'interview de Nordahl L. après sa première garde à vue

(L'essentiel/joc)