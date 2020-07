Quel est cet Ã©trange poisson qui mord les baigneurs?

De nombreux résidents ont choisi de profiter des plages de la Côté d'Azur et de l'eau agréable de la Méditerranée. Si agréable que personne ne s'attend à se faire mordre les mollets par un poisson pas vraiment satisfait de voir les touristes débarquer.

Sur le littoral méditerranéen français, au moins cinq baigneurs ont récemment été attaqués par un poisson mordeur, ce qui a nécessité une hospitalisation pour certains d'entre eux. Il ne s'agit bien évidemment pas d'un requin, mais son profil mystérieux a animé nombre de discussion? Le coupable est en fait un baliste commun, une poisson peu craintif qui n'hésite pas à défendre son territoire lorsqu'il l'estime menacé.

Quatre baigneurs déjà "attaqués"... Un poisson mordeur sévit à Saint-Raphaël https://t.co/YnHw12FIcc pic.twitter.com/lzxHMg2a7S — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 26, 2020

Assez féroce, il peut atteindre 60 cm et possède des dents pointues et solides afin de pouvoir se nourrir d'oursins. Vous l'aurez compris, se retrouver face à cette petite terreur des mers n'a rien d'une partie de plaisir. Mais rien ne sert de paniquer. En cas de rencontre avec le fameux poisson, il faut l'attraper à l'aide d'une épuisette et l'éloigner du bord de mer.

L'espèce pourrait être en période de reproduction, la température élevée de la Méditerranée favorisant le processus. C'est pour cette raison qu'il se révèle plus agressif qu'à l'accoutumée, indiquent les spécialistes.

