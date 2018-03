Trois morts et 16 blessés, dont au moins deux graves

La France a subi aujourd'hui une «attaque terroriste islamiste» dans l'Aude qui a fait trois morts et «16 blessés», dont «deux au moins» sont dans «un état grave», a déclaré vendredi Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion de crise au ministère de l'Intérieur.

«Un individu a tué trois personnes et en a blessé 16 autres, dont au moins deux sont dans un état grave», a ajouté le président lors d'un point de presse à l'issue d'un «point de situation» place Beauvau, à Paris. Le gendarme otage de l'auteur de l'attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) «lutte contre la mort», a-t-il précisé. Pour rappel, l'assaillant a été abattu lors d'un assaut mené par les gendarmes du GIGN.

Ce vendredi en fin d'après-midi, des hommes du RAID sont par ailleurs descendus dans la cité Ozanam, à Carcassonne, vendredi en fin d'après-midi, où une perquisition était en cours dans le quartier de l'assaillant d'un supermarché à Trèbes, Radouane Lakdim, a constaté un journaliste de l'AFP. De nombreux camions banalisés noirs, ainsi que nombre de policiers du RAID et de la BRI (brigade de recherche et d'intervention), encagoulés, fortement armés et portant des gilets pare-balle, avaient investi la petite cité populaire, située à quelques centaines de mètres de la Cité de Carcassonne.

(L'essentiel/afp)