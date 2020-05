«Ça vous dit, cet été, de nager avec le Covid-​​19?»

Fondateur de l’association «Opération mer propre», le Français Laurent Lombard en voit de toutes les couleurs lors de ses plongées en mer Méditerranée. Mais il assiste ces derniers temps à un nouveau type de pollution venant s’ajouter aux déjà bien tristes canettes de soda et autres saletés: le paysage aquatique est d’ores et déjà défiguré par l’augmentation soudaine de masques, gants en latex et flacons de gel hydroalcoolique abandonnés.

Dans une vidéo tournée au large d’Antibes (Côte d’Azur) et publiée samedi sur Facebook, le militant écologique dénonce ce manque de civisme: «Ça vous dit, cet été, de vous baigner avec le Covid-19?» interpelle-t-il dans sa publication. Laurent Lombard craint que ces déchets retrouvés au fond de l’eau ne soient que le début d’une terrible vague. Il souligne par exemple qu’en cas de gros orage, tous les masques et gants laissés sur les trottoirs ou dans les égouts finiront à la mer.

Entre 300 et 400 ans pour se décomposer

«Sachant que plus de deux milliards de masques jetables ont été commandés, bientôt il risque d’y avoir plus de masques que de méduses dans les eaux de la Méditerranée!» s’insurge-t-il. Pour le militant, c’est pourtant simple: il suffit de jeter son matériel à la poubelle. Les masques chirurgicaux contiennent du polypropylène, une matière qui n’est pas biodégradable. Il faut compter entre 300 et 400 ans pour qu’ils se décomposent totalement dans la nature, souligne L’Express.

En France, certains élus demandent une proposition de loi visant à sanctionner d’une amende de 300 euros l’abandon sur la voie publique de gants ou de masques. Le ministère de l’Écologie s’apprête pour sa part à lancer une campagne d’affichage et des spots radios pour rappeler les citoyens à l’ordre.

(L'essentiel/joc)