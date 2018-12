Certains «gilets jaunes» croient au complot

«Un attentat qui tombe bien», crient les adeptes de la théorie du complot sur les réseaux sociaux. Avant même que le premier bilan de l'attaque de Strasbourg (3 morts, 13 blessés) ne soit communiqué, les théories conspirationnistes ont fleuri sur la Toile. En période de contestation active en France, plusieurs «gilets jaunes» n'ont pas hésité à y voir une mise en scène organisée depuis l'Élysée. L'idée d'après eux? Les reléguer au second plan de l'actualité et tuer dans l'œuf l'acte V des manifestations.

«Timing trop parfait», «bizarre cet attentat», «c'est le gouvernement qui organise», «ils veulent instaurer l'état d'urgence», «ils sont prêts à tuer», le florilège peut paraître farfelu mais les termes employés font froid dans le dos. Assez pour inciter les modérateurs des groupes Facebook des «gilets jaunes», à suspendre les commentaires.

Signe du climat de suspicion généralisé dirigé vers les autorités et la presse, un post Twitter de la préfecture du Bas-Rhin a d'ailleurs suscité nombre de commentaires complotistes. En cause, l'heure du message (11h47) qui selon eux prouverait que l'attaque a été annoncée plusieurs heures auparavant.

Sauf que l'horaire en question correspond au fuseau de la côte ouest américaine. Un paramètre fixé par défaut sur Twitter et qu'il suffit simplement de modifier pour obtenir l'heure française (20h47 donc)...

On respire et on se calme ! Ce tweet n'a pas été fait dès ce matin, avant les coups de feu à #Strasbourg. C'est le compte Twitter qui consulte le message qui est réglé sur le mauvais fuseau horaire... (la preuve en dessous) https://t.co/JeNyn1Y5Jg