«Y a pas de micro là?» «Si, mais bon...»

La scène se déroule dans les couloirs de l'Assemblée nationale, mercredi dernier à Paris. Avant un duplex avec la chaîne LCI, Nicolas Dupont-Aignant taille une rapide bavette avec une collègue qui passe par là. Ne se rendant pas compte qu'il est filmé et que son micro est ouvert, le chef de Debout la France se lâche en commentant la situation actuelle du gouvernement français: «En fait, le plus dingue n'était pas celui que l'on croit au débat du second tour», lâche-t-il, amusé.

Après avoir rigolé un coup, Dupont-Aignan se rend compte que ses propos viennent d'être enregistrés. «Y a pas de micro, là?», s'inquiète son interlocutrice. «Si, mais bon...», répond-il, gêné.

Repérée par l'émission «Quotidien», cette boulette a passablement mal passé dans les rangs du Rassemblement national (ex-Front national). Rappelons en effet que lors du second tour de la présidentielle, Dupont-Aignan s'était rallié à Marine Le Pen. Certains membres du parti, à l'image de Jean-Lin Lacapelle, délégué aux ressources du RN, ont jugé les propos du député «décevants».

Le vrai Dupont-Aignan pris en flagrant délit d'hypocrisie.Il s'est servi du @RNational_off comme marche pied et il crache dans la soupe.C'est bien décevant mais tellement révélateur de l'ambition personnelle qui le guide dans ses choix politiques. https://t.co/HHRzBNCTXK— Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) 6 octobre 2018

Philippe Vardon, vice-président du RN au conseil régional de PACA, remet en cause pour sa part la «sincérité» de Dupont-Aignan.

Une vidéo assez désagréable, venant après les sous-entendus sur les mises en examen. Le mépris affiché pour ses alliés (anciens, et potentiels futurs) est dérangeant, et peut porter à s'interroger sur la sincérité de la volonté de rassemblement. Décevant. https://t.co/uvFE7zSBpB— Philippe Vardon (@P_Vardon) 6 octobre 2018

Le leader de Debout la France avait déjà fâché des membres du parti d'extrême droite la semaine dernière en ralliant plusieurs déçus du RN à sa cause pour les élections européennes.

(L'essentiel/joc)