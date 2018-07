Un quasi homonyme de Benalla vit un enfer

Une plainte a été déposée jeudi au tribunal de grande instance de Paris pour injures, a précisé Me Arash Derambarsh, l'avocat de cette victime collatérale du dossier. Même lieu de naissance, Évreux (Eure), port de la barbe: la confusion entre Alexandre Benalla et Alexandre Benallaoua est entretenue par l'algorithme d'un réseau social qui renvoie aussi vers le second quand on tape le nom du premier.

Résultat: depuis que l'affaire a éclaté, M. Benallaoua, chercheur d'emploi, vit «un calvaire». Il a reçu des centaines de menaces, d'injures, parfois à caractères homophobes, selon Me Derambarsh. Il reçoit même parfois des messages approuvant ce qu'il est censé avoir fait, a ajouté l'avocat, prévenant que «toute nouvelle injure ferait l'objet d'une nouvelle plainte».

Alexandre Benalla, licencié de son poste de conseiller à l'Élysée, a été mis en examen pour «violences en réunion» après avoir été filmé en train de frapper et malmener des manifestants. Il est également mis en examen pour «immixtion dans l'exercice d'une fonction publique», «port public et sans droit d'insignes réglementés», «recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection» et «recel de violation du secret professionnel».

(L'essentiel/afp)