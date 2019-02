Decathlon commercialise un «hijab» de sport

Dans les prochaines semaines, cet «accessoire initialement développé et commercialisé au Maroc, à la demande de pratiquantes locales de course à pied», sera «rendu disponible en France et partout dans le monde dans les magasins» Décathlon qui en feront la demande, a indiqué à l'AFP, Xavier Rivoire, responsable de la communication externe de Decathlon United.

«Nous assumons complètement le choix de rendre le sport accessible pour toutes les femmes dans le monde. C'est presque un engagement sociétal, si cela permet à des coureuses de pratiquer la course à pied, nous l'assumons avec sérénité», a-t-il poursuivi.

«Que chaque femme puisse courir»

«L'engouement pour le produit a fait que nous nous sommes posé la question de le rendre disponible» ailleurs qu'au Maroc, a détaillé M. Rivoire, soulignant que «ce couvre-tête laisse le visage libre et visible».

Responsable du jogging chez Kalenji, la gamme de course à pied de l'enseigne, Angélique Thibault, qui a conçu le «Hijab Kalenji», se dit «mue par la volonté que chaque femme puisse courir dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque pays, indépendamment de son niveau sportif, de son état de forme, de sa morphologie, de son budget. Et indépendamment de sa culture».

(L'essentiel/afp)