Kevin (prénom modifié) est fonctionnaire de police. Il a interpellé Christian Quesada il y a quelques années pour exhibition sexuelle devant un collège #TPMP pic.twitter.com/EUpQsRaJpi — TPMP (@TPMP) 10 avril 2019

Alors que les témoignages de victimes et proches s'accumulent envers l'ex-champion des «12 Coups de Midi», «Touche pas à mon poste», l'émission de Cyril Hanouna a reçu jeudi soir, un policier qui a arrêté Christian Quesada en 2001, pour exhibition sexuelle, devant une école dans la ville d'Antony dans les Hauts-de-Seine. «Christian Quesada se masturbait devant des mineurs à la sortie de l'établissement» demande explicitement l'animateur de C8, ce à quoi répond le policier, «oui tout à fait», sans aucune hésitation.

L'agent évoque plusieurs plaintes déposées par des parents d'élèves. La brigade a donc «accentué les patrouilles» autour de cet établissement scolaire d'après Gala. Le bâtiment se trouvait à proximité d'un RER, «certains des élèves passaient par un tunnel qui passait sous le RER pour rejoindre un parc et le centre et lui se positionnait à cet endroit-là», raconte le policier. «On avait un signalement très précis au vu du nombre de plainte.

Deux ans de prison avec sursis

Un après-midi, en fin de journée, on a repéré cet individu. On l'a pris en filature pour voir s'il était domicilié dans le secteur (…) et on l'a interpellé à ce moment-là». À cette époque, le quinquagénaire a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Arrêté il y a près de 15 jours pour «corruption de mineur» et «détention et diffusion d’images pédopornographiques», l'ex-champion de l'émission de TF1 possède pourtant à son compteur, 193 participations au jeu et plus de 800 000 euros de gains et de cadeaux.

