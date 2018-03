Battue, l'ex-​​épouse d'un footballeur sort du silence

L'Équipe a publié lundi 26 un témoignage glaçant, celui d'une femme rouée de coups par son ex-compagnon, un ancien footballeur français professionnel de Ligue 1. «J'aurais pu en mourir», comme l'affirme «Miriam», un nom d'emprunt, en une du quotidien français sportif de référence.

Le témoignage bouleversant de l'ex-compagne d'un joueur professionnel est à la Une de L'Équipe ce lundi.Télécharger l'édition ? https://t.co/CFZnDA4TcEpic.twitter.com/mMAEDi8YsD– L'ÉQUIPE (@lequipe) 25 mars 2018

L'identité du joueur est connue de la rédaction et tous les faits ont été vérifiés, précise le journal. «Miriam» raconte un homme instable, très violent, qui a commencé à la frapper dès qu'elle a emménagé avec lui après une première rencontre dans son village natal en Afrique. «Avec moi, il était très jaloux et pouvait changer de personnalité à tout moment. N'importe quoi pouvait déclencher sa violence... Il cherchait toujours un prétexte pour taper».

Elle n'a jamais porté plainte

Il ne se passe quasiment pas une semaine sans coups. «Cela arrivait parfois trois fois en un mois. Une autre fois j'ai perdu connaissance. (...) Quand j'ai repris connaissance, je n'arrivais plus à respirer. À l'hôpital Salpêtrière, l'infirmier a tout de suite compris. J'avais beaucoup d'ecchymoses sur le corps».

Aux violences physiques se sont également ajoutées des violences psychologiques et sexuelles. «Quand il me voyait pleurer après m'avoir tapée, il se rapprochait de moi, me demandait pardon, puis me forçait à faire l'amour. Je me débattais, mais je pense que ça l'excitait».

«Miriam» a caché l'enfer que son compagnon lui faisait subir et n'a jamais porté plainte. Ni le club de son compagnon où ses coéquipiers n'en ont jamais rien su. Et pourtant... «Les policiers sont venus plusieurs fois chez nous à cause des plaintes des voisins et ils m'ont vue dans de sales états».

Un témoignage salué

La jeune femme a décidé de témoigner de son vécu car elle craint que son ex-compagnon fasse subir les mêmes violences à sa compagne actuelle. «J'ai su qu'il avait tapé sa nouvelle compagne, y compris pendant sa grossesse». «Miriam» sait qu'elle a eu beaucoup de chance. «Il m'a fait subir tellement de choses Aujourd'hui, je réalise que j'aurais pu mourir». Pour «Miriam», c''est l'argent facile et abondant qui est à la base de tout. «Il a beaucoup changé à cause de l'argent. Il est devenu plus arrogant, ne respectait plus personne, se croyait tout permis».

La force du témoignage a provoqué de nombreuses réactions de soutien sur les réseaux sociaux, dont celle de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

En consacrant sa « une » à un témoignage direct de violences conjugales @lequipe agit une fois de + pour lever un tabou majeur et défendre les femmesC'est cela le « ressaisissement de toute la société » voulu dans la grande cause nationaleChère @lequipe , merci pour elles#foothttps://t.co/bsU8riDmEg– MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 25 mars 2018

L'ancienne ministre des Droits des femmes, des Familles et de l'Enfance, Laurence Rossignol, et des journalistes sportifs ont également salué le courage de la jeune femme et le travail de L'Équipe.

Félicitations à @lequipe qui s'engage ainsi contre les violences faites aux femmes pic.twitter.com/ne30fKLGz2– Laurence Rossignol (@laurossignol) 26 mars 2018

À LIRE @lequipe: l'interview d'une ex-"WAG" qui fut battue par son mec, joueur pro. Félicitations @chriscottthomas et @Serguei pour ce papier qui fera date, et pensées pour toutes les victimes de violences conjugales qui ne sont plus là pour en parler. pic.twitter.com/N5ZdHdr6bV– Patrick Juillard (@PatrickJuillard) 26 mars 2018

(L'essentiel/smk)