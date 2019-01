«Un beau gosse musclé à la grande humilité»

Simon Cartannaz, 28 ans, fait partie des victimes de l'explosion de la rue Trévise, à Paris, survenue samedi. Selon Le Dauphiné libéré, le jeune homme originaire de Savoie avait intégré les pompiers de Paris il y a cinq ans et demi. Dans son village d'Entremont-le-Vieux, à environ 15 kilomètres de Chambéry, la consternation règne. «C'est une catastrophe. C'était un enfant du pays qui avait la farouche volonté de servir les autres», confie Jean-Paul Claret, maire du village.

Explosion à Paris: le vibrant hommage au jeune pompier décédé, Simon Cartannaz https://t.co/j1cigIyjHa— Le Parisien (@le_Parisien) 13 janvier 2019

Quand il n'était pas de garde à Paris, Simon profitait de ses jours de repos en Savoie. Un repos tout relatif, puisque le jeune homme effectuait également des permanences au centre de secours local, rapporte Le Parisien. Au sein de la caserne d'Entremont, les copains du disparu se souviennent d'un camarade «toujours disponible». «Simon n'est pas mort pour rien. Ce samedi matin, à Paris, il a une nouvelle fois sauvé des vies, en permettant d'évacuer des habitants. Il s'est sacrifié pour les autres», raconte un pompier de la caserne d'Entremont. Dans la famille de Simon, le père, l'oncle, la tante et la sœur exerçaient la même passion. «Ce jeune homme avait fait des pompiers un idéal de vie», résume le maire du village.

Des projets avec sa compagne

Le jeune homme envisageait de rénover une vieille grange et d'en faire une maison où il aurait coulé des jours heureux avec sa compagne Anaïs. Il était en train de préparer son retour au bercail à plein temps et avait déjà passé plusieurs tests pour intégrer le SDIS de Chambéry en tant que pompier professionnel. «Il nous manque déjà. Nous perdons une recrue et un homme exceptionnel. Il était d'une compétence inégalable. Un beau gosse musclé, dont ce que je retiendrai le plus est son incroyable humilité», raconte Évelyne, une voisine de la victime.

Décès du caporal-chef Simon CARTANNAZ et du sapeur de première classe Nathanaël JOSSELIN suite à l'intervention du 12 janvier à PARIS (9ème) pic.twitter.com/NH3023QOWu— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 12 janvier 2019

Nathanaël Josselin, 27 ans, a lui aussi perdu la vie dans l'explosion. Ce soldat du feu originaire de l'Yonne était passionné par l'univers des pompiers depuis l'âge de 6 ans et aimait se consacrer à la formation des jeunes. Il était en service à la caserne du Château-d'Eau, à Paris, depuis quatre ans. «Il était papa d'un petit garçon de 4 ans qu'il laisse tout seul aujourd'hui. Je suis fier de lui», confie son beau-frère à Europe 1.

(L'essentiel/joc)