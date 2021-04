La marque Évian a-​​t-​​elle provoqué les musulmans?

C'est l'histoire d'un tweet qui ne tombe pas vraiment à pic. La marque d'eau minérale Évian a connu un «bad buzz» au cours des dernières heures, après une publication perçue par certains comme provocatrice pour la communauté musulmane. «RT Si vous avez déjà bu 1L aujourd’hui!», a écrit le community manager de la filiale de Danone, mardi soir.

Or, ce jour constitue le début du mois de ramadan pour des centaines de millions de musulmans. Rappelons que les croyants doivent observer un jeûne strict du lever au coucher du soleil sans possibilité de manger, ni de s'hydrater. Le choix de la date a donc interpellé de nombreux internautes, même si Évian partage régulièrement ce type de message. «Mauvais timing» ont estimé certains. Le journaliste Gilles Verdez est allé plus loin, dénonçant «une islamophobie commerciale».

Dans un contexte français tendu sur la question de l'Islam, le débat a pris une tournure passionnée sur les réseaux sociaux avec de nombreuses réactions outrées aux accusations. Les excuses de la marque, qui a réfuté toute provocation en évoquant «une maladresse», ont renforcé ce sentiment. Les personnalités d'extrême droite et de la gauche universaliste ont été les plus nombreuses à s'indigner.

Entre certains musulmans de plus en plus paranoïaques et intolérants et la soumission totale de certains acteurs économiques, on a compris qu'on était très mal barré ! #Evian pic.twitter.com/H1XtsKmAag