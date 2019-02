Il avait dérobé un collier de la future Miss France

Vaimalama Chaves n'avait pas encore été élue Miss France, mais elle était déjà Miss Tahiti: à ce titre, elle avait reçu de nombreux lots, comme ce collier de 99 perles noires, d'une valeur estimée entre 1,5 et 2 millions de francs Pacifique (12 000 à 17 000 euros). L'homme s'était notamment introduit dans sa chambre en son absence et avait dérobé ce collier de perles noires qu'il avait ensuite échangé contre deux doses de méthamphétamine, d'une valeur de 170 euros à Tahiti.

«Il est tellement en marge de la société, et quelque part dans un autre monde, qu'il ne savait même pas qu'il cambriolait chez la Miss Tahiti devenue Miss France», a déclaré l'avocate du prévenu, Me Hina Lavoye, soulignant la misère sociale et affective de son client.

L'homme, âgé de 20 ans, a récolté un butin varié chez ses nombreuses victimes: des gousses de vanille, des chapeaux, un groupe électrogène, des bouteilles d'alcool, des chaussures ou encore une tondeuse à cheveux. Parfois accompagné de son frère, il revendait ces biens ou les échangeait contre du cannabis ou de la méthamphétamine.

Lors de leur perquisition, les gendarmes ont trouvé des armes à son domicile. Parmi elles, deux carabines qu'il a reconnu avoir volées dans le but de les revendre à un dealer. Au procureur qui lui demandait à quand remontait son dernier cambriolage, le jeune homme, déjà condamné neuf fois, a candidement répondu: «Dimanche dernier».

