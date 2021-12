Une ado de 13 ans retrouvée morte dans un squat

Une adolescente de 13 ans a été retrouvée morte mercredi dans un appartement squatté de Roubaix (Nord), qu’elle occupait avec deux autres jeunes femmes, et la justice enquête sur les causes du décès, a-t-on appris jeudi auprès du Parquet.

«Je vous confirme la découverte hier du corps sans vie d’une adolescente âgée de 13 ans et demi dans un appartement squatté à Roubaix, rue de la Barbe d’Or», a indiqué à l’AFP la procureure de Lille Carole Etienne, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord.

La victime se trouvait dans ce logement «avec une autre mineure et une jeune majeure âgée de 20 ans», a-t-elle précisé. «Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort. Des investigations sont en cours, notamment médico-légales», a ajouté Mme Etienne, sans plus de précisions.

Selon une source policière, des «produits stupéfiants et de l’alcool» étaient encore présents près du corps de l’adolescente. Les premiers éléments de l’enquête ne laissent pas supposer de violences ni de traces de viol, selon cette même source. La source policière précise par ailleurs que la famille, originaire de Tourcoing, n’avait a priori pas fait de déclaration de fugue.

(L'essentiel/AFP)