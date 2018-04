Mardi noir en vue pour les usagers de la SNCF

Si les retours du long week-end de Pâques seront finalement épargnés avec un trafic «normal», c'est une autre pièce qui va se jouer mardi matin pour les voyageurs et les usagers quotidiens des TER en régions, RER et Transiliens en Ile-de-France. Avec près d'un cheminot gréviste sur deux (48% contre 35,4% le 22 mars) et jusqu'à plus de trois sur quatre chez les conducteurs (77%), selon les chiffres annoncés dimanche par la direction de l'entreprise ferroviaire, le trafic sera «très perturbé».

En Lorraine



Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit un TGV sur huit en moyenne, l'axe Sud-Est étant le plus impacté (un sur 10). Même chose pour les Intercités, dont sept lignes ne seront carrément pas desservies. Le patron de l'entreprise Guillaume Pepy avait averti que des lignes seraient «fermées». Sur les lignes régionales, un TER et un Transilien sur cinq sont annoncés. En Ile-de-France, la circulation des RER sera variable selon les axes, allant d'un train sur deux à un sur cinq. Certaines branches ne seront pas desservies.

Un mouvement qui se conjuguera dans les airs avec la quatrième journée de grève chez Air France pour les salaires, avant une cinquième journée samedi, puis les 10 et 11 avril. Mardi, la compagnie prévoit un trafic plus perturbé que le 30 mars, avec 75% de ses vols assurés. Dans le détail, 70% des vols long-courriers, 67% des vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 85% des vols court-courriers seront assurés, a précisé Air France. Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure, prévient par ailleurs la compagnie.

(L'essentiel/afp)