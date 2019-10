Ce qu'a vraiment chuchoté Hollande à Carla Bruni

La scène, immortalisée lors d'un moment pourtant solennel, a fait beaucoup rigoler les internautes. Avant la cérémonie en mémoire de Jacques Chirac, lundi à Paris, François Hollande a été filmé en train de chuchoter quelque chose à Carla Bruni. La réaction visiblement abasourdie de l'épouse de Nicolas Sarkozy a intrigué les twittos, qui se sont perdus en conjectures sur le réseau social. Lui a-t-il confié qu'il se présenterait à la présidentielle en 2022? S'est-il lancé dans une blague graveleuse? Avait-il un ragot croustillant à partager avec elle?

La vérité est bien plus triste. Sur le plateau de l'émission «C à vous» mardi soir sur France 5, François Hollande est revenu sur cette mystérieuse saynète: «La vérité n'est pas forcément celle que l'on croit», a-t-il confié. En fait, Carla Bruni se demandait pourquoi Bernadette Chirac n'était pas présente dans l'église. «Je lui ai confirmé que son état de santé ne lui permettait pas d'être là et que c'était très difficile pour elle», a expliqué l'ancien dirigeant français, qui a ajouté: «C'est ce qui a sans doute suscité cette réaction humaine et je crois sincère».

(L'essentiel/joc)