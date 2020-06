Didier Raoult compare son travail à celui de Mozart

Des déclarations qui vont encore faire parler. Alors qu'il doit être auditionné ce mercredi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion du Covid-19, Didier Raoult s'est comparé au musicien Wolfgang Amadeus Mozart, dans une interview au Parisien.

Questionné sur ses multiples publications dans des revues scientifiques, trop nombreuses selon certains pour être de qualité, le directeur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille dit ne vouloir «rien» répondre. «Est-ce que vous demandez comment Mozart a fait?, interroge-t-il. «Je vais même vous dire, en plus de 150 publications par an, j'ai écrit dix livres en même temps. On n'est pas tous égaux. Dans ce pays, on adore décapiter les gens».

«Pieds nickelés» et «ignares»

En outre, l'infectiologue s'en prend dans l'entretien aux détracteurs de l'hydroxychloroquine, qu'il a popularisé, les qualifiant de «pieds nickelés» ou d'«ignares». Si l'OMS a annoncé mi-juin avoir décidé d'arrêter les essais cliniques sur cet antipaludéen, concluant qu'il ne réduisait pas le taux de mortalité des malades du coronavirus, Didier Raoult a continué à en prescrire à Marseille. Et ce malgré les alertes de plusieurs autorités sanitaires sur les potentiels effets secondaires, notamment cardiaque, du médicament.

«Vous pouvez me montrer toutes les études que vous voulez, j'ai traité plus de 3 700 patients avec ce médicament», souligne Didier Raoult. 0,5% de mortalité, pas de toxicité cardiaque... Que voulez-vous de plus? On a voulu diaboliser l'hydroxychloroquine, c'est un truc de fou». L'infectiologue rappelle au passage les autres usages de l'antipaludéen. Dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme, il est notamment prescrit pour lutter contre des maladies auto-immunes. «Quand j'étais enfant, en Afrique, j'ai bouffé des tonnes de ces pilules contre le palud», explique-t-il. En 2019, 36 millions de comprimés ont été vendus en France. Arrêtons de raconter des bobards sur leur dangerosité».

(L'essentiel)