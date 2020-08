Des mutilations de chevaux inquiètent les autorités

De nombreux chevaux ont été retrouvés mutilés ces derniers mois en France, sans que la raison de ces sévices et l'usage des organes prélevés soient connus, et les autorités appellent les propriétaires à la vigilance. «Nous vous invitons à signaler tout fait, tout individu ou comportement jugé suspect à proximité de pâtures accueillant des équidés, d'un haras, d'un élevage ou d'un centre équestre», a demandé lundi sur Facebook la gendarmerie du Jura Lons-le-Saunier (est), quelques jour après la découverte d'une jument retrouvée morte et mutilée dans le Jura.

Toutes les pistes envisagées

Selon une radio locale, le cheval a été assommé, puis un de ses yeux et une excroissance osseuse lui ont été retirés. Lundi, c'est une jument décédée vendredi de mort naturelle qui a été découverte dans son pré sans oreille, œil, et nez, près de Lyon (sud-est).

«Les gendarmes ont fait le rapprochement entre cette affaire (près de Lyon, NDLR) et une quinzaine de cas de mystérieux actes de tortures et de mutilations de chevaux vivants à travers la France ces dernières semaines», a déclaré le parquet de Roanne.

Des faits similaires contre des chevaux, des poneys ou des ânes, ont été recensés un peu partout en France ces derniers mois, sans que les raisons de ces mutilations soient éclaircies. «Est-ce un challenge lancé sur Internet? Un défi? La pulsion d'un individu? Toutes les pistes sont envisagées», estimait fin juin Bruno Wallart, commandant de la compagnie de gendarmerie de Riom (centre).

Ces enquêtes bénéficient du soutien de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, en appui aux brigades locales.

(L'essentiel/afp)