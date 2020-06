«Quelqu’un lui a mis un pistolet dans la bouche»

L’agression d’un adolescent tchétchène il y a quelques jours a transformé Dijon, paisible ville française, en théâtre d’expéditions punitives de la communauté tchétchène et de ripostes de ses habitants. Vendredi vers minuit, une cinquantaine de Tchétchènes ont débarqué en plein cœur de la ville, munis de barres de fer et de battes de baseball. Ils ont ciblé des commerces tenus par des personnes d’origine maghrébine, faisant dix blessés.

Samir et Rachid ont été pris dans ces affrontements, le premier dans la nuit de vendredi à samedi, le second la nuit suivante. «Il y en a un qui est sorti de je ne sais où, il m’a donné un croche-pied, je suis tombé», témoigne Samir au micro de BFMTV. Le quadragénaire, qui s’est reconnu sur des images publiées sur les réseaux sociaux, a eu le nez cassé et deux côtes fêlées. Il a par ailleurs reçu cinq jours d’incapacité totale de travail.

Rachid, lui, se trouvait dans le quartier sensible des Grésilles avec des copains. Vers 23 h, une dizaine de Tchétchènes sont entrés dans un restaurant, provoquant des tensions. Plus tard, le même groupe est revenu armé et a ouvert le feu. «À chaque voiture, on voit des gens qui descendent, ils sont armés, habillés tout en noir et encagoulés», témoigne Rachid.

«Je suis tombé par terre, plus de dix personnes étaient sur moi», poursuit le jeune homme. Lorsque Rachid a demandé à ses agresseurs pourquoi ils agissaient de la sorte, ils lui ont répondu qu’ils vengeaient l’agression d’un adolescent tchétchène survenue quelques jours auparavant. Rachid garde des séquelles au dos et a été mis en arrêt maladie.

Peu de détails ont filtré sur l’agression, mercredi dernier, de ce jeune Tchétchène de 16 ans. Dès le lendemain, un appel à le venger avait été publié sur Snapchat. «La solidarité est importante pour nous. C’est le seul moyen que nous avons eu pour survivre face à la Russie», explique Heda Inderbaeva, qui se présente comme une des porte-parole en France de la communauté tchétchène.

Le père de l’adolescent tchétchène appelle au calme

Interrogé par BFMTV, le père de cet adolescent appelle au calme et se désolidarise des violences: «Il faut arrêter tout ça. Il faut retrouver le calme pour notre ville. Je suis contre n’importe quelle violence. Je suis pour la justice», affirme Zelimkhan, 49 ans. Installé depuis 2014 à Dijon, l’homme estime qu’il ne s’agit pas là d’une confrontation raciale: «C’est pas une guerre contre les Arabes. On vit très bien avec eux. On a vécu jusqu’à maintenant sans aucun problème.»

Zelimkhan exclut toute histoire de drogue derrière ces affrontements. Selon sa version des faits, tout a commencé le 10 juin, quand un Albanais de 15 ans a échangé des regards de défiance avec des Maghrébins à la terrasse d’un bar. D’après le quadragénaire, l’adolescent s’est fait passer à tabac, et son grand frère de 25 ans a également été frappé en essayant d’intervenir.

Toujours selon le récit de Zelimkhan, le frère aîné est parvenu à s’échapper et a appelé un ami pour qu’il le conduise à l’hôpital: il s’agissait de son fils, l’adolescent tchétchène. «Deux voitures sont arrivées et des gens avec des armes. Mon fils a reçu des coups de crosse sur la tête, on l’a tabassé, on lui a donné des coups de pied surtout sur le visage. Et quelqu’un lui a mis un pistolet dans la bouche», affirme le quadragénaire.

Mardi soir, Dijon a connu sa première soirée tranquille en cinq jours.

(L'essentiel/joc/afp)