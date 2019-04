Notre-​​Dame de Paris ravagée par un incendie

Un incendie impressionnant était en cours lundi en fin de journée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de l'édifice, a-t-on appris auprès des pompiers. D'immenses flammes dévoraient une partie de la toiture du bâtiment, dégageant une épaisse fumée aux teintes jaunâtres. La flèche de la cathédrale «vient de s'effondrer sur elle-même», a annoncé vers 20h Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire, qui déplore des «dégâts colossaux».

«Désormais une mission particulière a été engagée pour tenter de sauver toutes les œuvres d'art qui peuvent l'être». «La priorité a été donnée à la sécurisation des abords pour protéger les touristes, les riverains des risques d'effondrement», a-t-il ajouté sur BFMTV.

Le feu, dont la gravité restait encore à déterminer, a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le porte-parole de Notre-Dame, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 18h50. Une heure plus tard, la même source indiquait que «toute la charpente (était) en train de brûler».

La maire de Paris Anne Hidalgo a déploré le «terrible incendie» dans le monument historique le plus visité d'Europe. Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne. Environ 13 millions de touristes visitent le bâtiment chaque année.

La vidéo de l'effondrement de la flèche de la cathédrale:

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!