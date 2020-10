Deux corps retrouvés, les recherches continuent

???????? ALERTE INFO - #SaintMartinVesubie est dévasté par la #TempeteAlex. La station service a été emportée de même que plusieurs maisons. Dans l'une des maisons, un couple âgé qui a fait des signes jusqu'au bout avec une lampe. #VigilanceRouge #AlpesMaritimes pic.twitter.com/H1PN3nvR0P — Mediavenir (@Mediavenir) October 2, 2020

Deux corps ont été retrouvées dans les Alpes-Maritimes, a annoncé samedi matin Christian Estrosi, le maire de Nice et président délégué de la Région PACA. Les recherches avaient repris samedi dans les Alpes-Maritimes pour retrouver neuf personnes, dont deux pompiers et un gendarme, officiellement portées disparues après les violentes intempéries de vendredi qui ont détruit des maisons et isolé certains villages, a-t-on appris auprès des pompiers. «Actuellement nous sommes sur un bilan de neuf personnes avérées disparues et trois supposées disparues», avaient indiqué à l'AFP les pompiers des Alpes-Maritimes, avant la découverte des deux cadavres.

Deux corps ont été retrouvés et identifiés. J’adresse à leur famille et à la population de leur village toutes mes pensées. J’ai une vive inquiétude pour ceux que l’on recherche encore. #FranceBleuAzur — Christian Estrosi (@cestrosi) October 3, 2020

Dans le cas des personnes «supposées disparues», les autorités ne disposent que de signalements assez vagues contrairement aux autres cas où des témoins ou des pompiers ont vu directement les personnes emportées par les flots. Parmi les disparus figurent deux pompiers et un gendarme.

«Situation catastrophique»

Plus de 700 pompiers sont mobilisés sur le terrain et près de 150 renforts sont en route. Des hélicoptères doivent décoller tôt ce matin pour effectuer des reconnaissances alors que la météo est désormais plus favorable, Météo-France ayant levé sa vigilance rouge sur ce département du Sud-Est de la France. «On a de nombreuses maisons qui ont été emportées ou détruites, des communes comme Saint-Martin-Vésubie sont coupées du monde», ont encore indiqué les pompiers.

«La situation est catastrophique dans certaines communes. Saint-Martin-de Vésubie est coupé du monde, il n'y a plus de réseau, les routes d'accès sont coupées», a indiqué à l'AFP Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes en précisant que le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin sont attendus à Nice dans la journée. Les pluies diluviennes et les crues ont touché notamment trois vallées de l'arrière-pays niçois.

Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex #Meteo06 pic.twitter.com/SwtzFBXQE6 — Marine Brenier (@marinebrenier) October 2, 2020

L'apocalypse à Saint-Martin Vésubie dans les Alpes-Maritimes. La rivière emporte arbres et maisons sur son passage. Certains ponts menacent désormais de s'écrouler. #TempeteAlex pic.twitter.com/2lAQviNLTN — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) October 2, 2020

???????? ALERTE INFO - Un pont s'est effondré à cause de la crue de la #Vesubie, à Saint Martin Vesubie, dans les #AlpesMaritimes. De nombreux dégâts sont signalés dans le département, en #vigilanceRouge à cause de la #TempeteAlex. (️ Lionel L.) #Tempete pic.twitter.com/ur8uoKGzGi — Mediavenir (@Mediavenir) October 2, 2020

Une pensée aux victimes de la tempête Alex en France, dans le 06 et en Italie.

Tout mon soutien également aux personnels de secours et de sécurité, @sdis_06 et @Gendarmerie_006 travaillant avec courage dans des conditions difficiles. pic.twitter.com/6H9Agf1Uqz — Romain Cinneri (@RomainCinneri) October 3, 2020

(L'essentiel/afp)