Taubira gagne la Primaire populaire en France

Dans ce «jugement majoritaire», Christiane Taubira a obtenu la mention «bien plus», devançant l'écologiste Yannick Jadot (assez bien plus), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l'eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et la socialiste Anne Hidalgo (passable plus).

«Merci pour votre confiance», a déclaré Mme Taubira, devant ses militants, dans son QG à Paris. «Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout, nous avons une belle route devant nous, je suis fière, je mesure le poids de cette confiance, nous n'avons pas le droit d'abandonner», a-t-elle ajouté.

Favorite de cette primaire qu'elle était la seule à soutenir, l'ex-ministre de la Justice va désormais tenter de rassembler les autres candidats de gauche. Une tâche difficile voire impossible puisque ses principaux concurrents ont tous assuré qu'ils poursuivraient leur campagne quel que soit le verdict.

(L'essentiel/AFP)