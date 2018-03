Une prise d'otages aurait fait deux morts

13h24

La voiture de l'homme qui a tiré sur des CRS a été retrouvée sur le parking du supermarché de Trèbes, selon une source proche du dossier.

13h06

Le pronostic vital du CRS blessé à Carcassonne n'est «pas engagé», selon Édouard Philippe.

12h58

Tout laisse «à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste», selon le Premier ministre français Édouard Philippe.

12h52

«Une grande partie des employés et des clients du Super U ont réussi à prendre la fuite. Un officier de gendarmerie en service est actuellement au contact du preneur d'otages», a indiqué une source proche du dossier.

12h51

«On s'attend malheureusement à découvrir d'autres victimes», a déclaré l'adjoint au commandant de la région Occitanie.

12h43

Il y aurait au moins deux morts selon un bilan provisoire, indique une source proche du dossier.

12h39

«La situation n'est pas stabilisée» sur la scène de la prise d'otages à Trèbes, selon la gendarmerie.

12h31

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur français, annonce qu'il se rend sur place.

12h25

Une à deux personnes ont été touchées par balles et seraient décédées vendredi matin, lors d'une prise d'otages dans un supermarché à Trèbes (Aude), a-t-on appris auprès du commandant de gendarmerie. «On a malheureusement une présomption de décès, mais on ne peut pas faire venir de médecin sur place pour le vérifier», a déclaré à l'AFP le général Jean-Valéry Letterman, qui commande l'ex-région de Languedoc-Roussillon.

12h18

La justice antiterroriste a été saisie, indique le parquet de Paris. L'enquête a été ouverte des chefs d'«assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste», «séquestrations» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle», a précisé le parquet. Cette enquête a été confiée à la Sous-direction antiterroriste (Sdat), à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Montpellier, a-t-il ajouté.

12h13

La prise d'otages a commencé vers 11h et auparavant le preneur d'otages a ouvert le feu. Une source a indiqué ne pas savoir si les tirs ont fait ou non des victimes. Un témoin a déclaré que l'auteur des coups de feu avait crié «Allah Akbar» en rentrant dans le supermarché, indique-t-on de source proche du dossier.

12h07

Il s'agit d'une «situation sérieuse», selon Édouard Philippe, le Premier ministre français.

11h38

Une prise d'otages est en cours vendredi matin dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme «a pénétré vers 11h15 dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus», a précisé cette source. La préfecture de l'Aude a annoncé sur Twitter que ce secteur «était interdit», demandant à la population de «faciliter l'accès aux forces de l'ordre». Le preneur d'otages se revendique de Daech, selon le parquet.

Par ailleurs, un CRS a été blessé par balle par un homme armé qui a pris la fuite à Carcassonne (Aude) vendredi en milieu de matinée, a-t-on appris de sources proches du dossier. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont déroulés peu de temps avant la prise d'otages survenue dans un supermarché à Trèbes, à moins de dix kilomètres de cette première fusillade. À ce stade, aucun lien n'est formellement établi entre ces deux actions.

#Trèbes #Aude #Carcassonne Un périmètre de #sécurité a été mis en place. Evitez le secteur et restez à l'écoute des consignes des autorités. pic.twitter.com/mjpK2ajz0y — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 mars 2018

[OPERATION POLICE]

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 mars 2018

Flash info



4 collègues de la Crs 53 rentraient sur le cantonnement de la Crs 57 Carcassonne d un footing. Suivis par une voiture, l individu a sorti une arme et a fait feu 5 fois. Collègue blessé a l épaule. Par contre prise d otage en cours a trebes. — UNSA POLICE POLE CRS (@BNUNSAPoliceCRS) 23 mars 2018

