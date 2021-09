Valls veut raser les quartiers sensibles de Marseille

Pour Manuel Valls (@manuelvalls), "il faut reconstruire totalement" Marseille et "une solidarité pour construire de la mixité sociale" pic.twitter.com/BOO9z5Isq2 — BFMTV (@BFMTV) September 1, 2021

Si Manuel Valls comptait marquer les esprits pour ses débuts à la télévision, on peut dire que c’est réussi. Mercredi, l’ancien Premier ministre s’est glissé pour la première fois dans la peau d’un chroniqueur pour les chaînes BFMTV et RMC, écrit le Huffington Post. À cette occasion, l’ancien politicien était invité à commenter l’actualité, et notamment le déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille. Le président français a en effet entamé mercredi une visite de trois jours dans la cité phocéenne pour y dévoiler un plan d’urgence.

Interrogé sur l’insécurité régnant dans certains quartiers marseillais, l’ancien ministre a proposé une solution radicale pour y remédier: «Les quartiers sont au cœur de la ville et marqués par la pauvreté, les inégalités, la violence et l’insécurité. Ça veut dire que là-bas, il faut tout raser. Il faut tout reconstruire. Il faut repeupler autrement ces quartiers», a déclaré Manuel Valls. Avant de nuancer: «Mais ça demande une grande puissance de l’État.»

Ces propos ont provoqué de nombreuses réactions de journalistes, commentateurs politiques et anonymes sur les réseaux sociaux.

Après l’échec de ses ambitions présidentielles en 2017 en France, Manuel Valls s’était présenté à la mairie de Barcelone. Il avait alors encore essuyé un revers en arrivant seulement quatrième. L’ancien Premier ministre a mis fin à son exil politique en Espagne en quittant mardi le Conseil municipal de Barcelone, sa ville natale.

