Des logements menaçants sont évacués à Marseille

Les opérations de déblaiement et de recherche de victimes sont très délicates, depuis le début de la semaine à Marseille, en raison de la fragilité des bâtiments voisins de ceux qui se sont effondrés: les marins-pompiers redoutent qu'ils ne s'effondrent à leur tour, et ont dû en abattre, au moins partiellement, certains. Vendredi matin, dans la zone concernée et à ses abords, de nouveaux logements ont été évacués, par précaution.

Rien que pour la nuit de jeudi à vendredi, la ville a pris en charge et relogé 236 personnes dans des hôtels. Le drame qui s'est produit lundi a fait au moins sept morts puisque les corps de cinq hommes et deux femmes ont été retrouvés. L'un des immeubles effondrés, muré par la mairie qui en était propriétaire, était théoriquement vide, tandis que l'autre était une propriété privée. Les autorités pensent que huit personnes pouvaient s'y trouver au moment du drame.

«Il faut un bouc-émissaire»

Mis en cause par ses opposants et par des habitants du quartier de Noailles, miné par l'habitat insalubre et vétuste, le maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin, s'est une nouvelle fois défendu vendredi matin. «Ce qui me contrarie, c'est de sembler dire que nous n'aurions pas fait l'effort nécessaire sur cette politique d'éradication de l'habitat indigne. Je l'ai commencée il y a longtemps», a déclaré celui qui est maire de Marseille, depuis 23 ans. «Devant un pareil drame, il faut un bouc-émissaire. Naturellement, un maire dans une ville est toujours responsable de tout. Je n'échappe pas à cela», a-t-il ajouté.

Coté judiciaire, une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille, confiée à la police judiciaire, pour faire la lumière sur le déroulement du drame, ses causes, et déterminer d'éventuelles responsabilités.

(L'essentiel/afp)