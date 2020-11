400 commerces «à vendre», appelez l'Élysée

Plus de 400 commerces d'Annecy, en Haute-Savoie, ont apposé sur leur vitrine une affichette «À vendre» avec le numéro non pas d'une agence immobilière mais de l'Elysée, pour alerter sur la mise en danger de leurs entreprises fermées durant le reconfinement.

«On voulait faire une action pacifique et dans le respect des consignes sanitaires et qui pousse les gens à s'interroger», a expliqué vendredi Karine Zerbola, représentante des bistrots et cafetiers d'Annecy au Groupement national des indépendants (GNI).

«M. Macron avait dit que les leçons de la mondialisation seraient tirées et que le commerce de proximité serait privilégié mais au deuxième confinement, c'est l'inverse!», a regretté Mme Zerbola.

(L'essentiel/afp)