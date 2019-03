«Quand on est fragile...»: Macron critique la victime

Une manifestante septuagénaire a été grièvement blessée, samedi, à Nice, lors d'une charge de la police contre des manifestations de gilets jaunes. Une enquête a été ouverte et la famille de la victime a porté plainte. «J'ai ordonné la saisie des images vidéo, par ailleurs d'excellente qualité, et fait des réquisitions auprès de l'hôpital Pasteur», a déclaré le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre. Il a aussi fait ausculter Geneviève Legay, 73 ans, par un médecin légiste, samedi soir.

Les pompiers avaient évacué la septuagénaire consciente malgré ses blessures et la flaque de sang visible au niveau de sa tête. La militante de l'association Attac souffre de plusieurs fractures au crâne et d'hématomes sous-duraux, selon sa fille. Elle est dans un état stable. «Elle a apparemment tapé fort sur un poteau délimitant le parcours du tramway. Cela s'est fait dans la phase de dispersion» du rassemblement, qui avait lieu dans un périmètre où les manifestations avaient été interdites, a ajouté le procureur.

Macron pas tendre

Dans une interview à Nice-Matin publiée lundi, Emmanuel Macron a souhaité «un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse» à la septuagénaire. «Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci», a-t-il estimé.

Les propos d'Emmanuel Macron font des remous, notamment dans le camp de Mme Legay. «Je me demande qui est responsable: est-ce que c'est un président de la République qui commence à critiquer une personne qui est sur son lit d'hôpital?», s'est insurgé Arié Alimi sur BFMTV, qualifiant les paroles du président français de «grossières et indélicates».

Le représentant de la militante a ajouté, sur LCI, qu'il espérait qu'Emmanuel Macron s'excuse auprès de sa cliente et sa famille. Quant à l'état de santé de Mme Legay: «Pas d'amélioration. Sa famille est en alerte, nous attendons de voir son évolution».

Me @AA_Avocats, avocat de la septuagénaire blessée à Nice sur les propos de #Macron : "Emmanuel Macron doit être responsable, il ne peut pas tenir ces propos sur nos aînés" #GiletsJaunes #LaMatinaleLCI pic.twitter.com/4LC3G2eGrO— La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) 25 mars 2019

Jean-Luc Mélenchon s'est lui aussi fendu d'une réaction outrée sur Twitter:

Monsieur Macron, notre Geneviève de Nice n'a pas besoin de vos leçons de sagesse. Vous auriez beaucoup à apprendre d'elle. Elle milite pour le bien des autres. Et vous, vous la frappez au nom de quoi ?— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 25 mars 2019

(L'essentiel/afp)