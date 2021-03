Ils font une chaîne humaine pour sauver une famille

Il était aux alentours de 14h, dimanche, dans le quartier Bottière, à l'est de Nantes, quand un incendie s'est déclaré dans un immeuble. Les habitants se sont rapidement mobilisés pour évacuer tous les occupants avant d'entendre des cris. «On a compris qu’il y avait le feu et que des gens étaient en danger. C’était sérieux. On y est allé sans réfléchir», raconte un jeune à Ouest France. «Au troisième étage, on a vu les parents tenir le bébé par la fenêtre pour le protéger des fumées. Direct, on s’est organisé et on est allé chercher des matelas. On en a soulevé un à plusieurs pour qu’il puisse amortir la chute du petit».

Puis, plusieurs jeunes décident de faire une chaîne humaine pour faire descendre les parents. «J’ai pris mon courage à deux mains, mais je n’étais pas le seul», confie un autre. «On a vu qu’ils suffoquaient à l’intérieur. Alors, on s’y est mis à plusieurs pour grimper et on a fait une sorte de courte échelle pour faire descendre la mère et le père».

Le bébé a d'abord été soigné «par des mamans du quartier» avant d'être transporté aux urgences par les pompiers. Ses parents, intoxiqués, ont été pris en charge. Tous vont mieux et leurs jours ne sont pas en danger. Cet acte héroïque, les jeunes ne le reconnaissent pas en tant que tel: «Moi, j’ai juste l’impression d’avoir rendu service. C’est tout. La Bottière, c’est le quartier. C’est une famille. On est solidaire, c’est normal». Une pétition a été lancée pour que le président de la République reconnaisse la bravoure des «héros de la Bottière».

(mc/L'essentiel)