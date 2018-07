«C'est une héroïne à qui nous devons beaucoup»

La mort de la petite Maëlys, enlevée puis tuée par Nordahl Lelandais en août dernier, a profondément marqué les Français. Près d'un an après les faits, un groupe de soutien qui s'est fédéré autour des parents de l'enfant cherche un moyen de lui rendre hommage. Une pétition a été lancée sur le site change.org: adressée à Emmanuel Macron, elle demande la Légion d'honneur pour Maëlys.

«Maëlys a épargné beaucoup de vies d'enfants, d'adolescents, et d'adultes et ça aurait pu concerner votre famille. Elle n'avait que 8 ans et demi lors du drame et elle l'a payé de sa vie. C'est une petite héroïne à qui nous devons beaucoup!!!», explique le créateur de la pétition, qui ajoute: «C'est grâce à sa force de petite fille que cet individu a été identifié et qu'il ne fera plus de mal à personne.»

CNews explique que la requête du collectif a peu de chances d'être entendue. En effet, pour recevoir la Légion d'honneur, il faut compter au moins 20 ans de services publics ou d'activités professionnelles. Il y a certes quelques exceptions, notamment dans le domaine sportif – l'équipe de France de football va être décorée – ou pour les militaires blessés à l'étranger.

(L'essentiel/joc)