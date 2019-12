Premiers incidents dans les cortèges en France

Retraites: en région, plus de 450.000 manifestants ont participé aux mobilisations, selon un décompte provisoire effectué par l'#AFP à partir de sources policières et préfectorales, et qui ne prend pas en compte celle de la capitale pic.twitter.com/iYU4xN7qQt — Agence France-Presse (@afpfr) December 5, 2019

Dans l'après-midi, on comptait plus de 510 000 manifestants, dans quelque 70 villes, selon un décompte AFP à partir de sources policières et préfectorales. Les manifestations en Province ont réuni à elles seules quelque 450 000 personnes.

«C'est beau cette manifestation avec les avocats, les gilets jaunes, les soignants, les pompiers, ça fait plaisir», s'est réjoui Pascal Marichala, chercheur au CNRS venu en famille à Bordeaux, où 20 000 personnes ont battu le pavé selon la préfecture, 53 000 selon la CGT.

Partout, les cortèges étaient fournis: au moins 33 000 personnes à Toulouse, 25 000 à Marseille, 20 000 à Lyon et Montpellier. Comme souvent, les estimations des syndicats et des préfectures divergeaient parfois fortement - à Marseille, la CGT annonçait ainsi 150 000 manifestants, soit six fois plus que l'estimation de la police -, mais les chiffres, même de source policière, sont élevés, y compris dans de petites agglomérations. Au total, 245 manifestations étaient prévues partout en France.

Des feux de poubelles ont été allumés à #Rennes, rue Tronjoly.

Plus loin, plusieurs voitures de luxe ont été vandalisées.

Pas d’intervention des forces de l’ordre pour le moment (à ma connaissance).

⁦@lemondelive⁩ #grevedu5decembre pic.twitter.com/vNVJwe34Ed — Nicolas Legendre (@N_Legendre) December 5, 2019

«Ça me rappelle 68 ! C'est bourré, il y a plein de monde !», commentait Désiré, 79 ans, 59 ans de militantisme à Lutte ouvrière, dans le cortège parisien, très compact et encadré d'un important service d'ordre syndical et de quelque 6 000 policiers et gendarmes, en présence de «blacks blocs».

Vers 16h, des incidents ont éclaté à Paris. Une remorque de chantier a été retournée et incendiée et plusieurs vitrines brisées non loin de la place de la République, tandis que les forces de l'ordre essuyaient des jets de projectile et répliquaient par des tirs de lacrymogène. À 15h30, la police avait procédé à 71 interpellations et le parquet de Paris recensait 41 personnes gardées à vue en marge de la mobilisation.

Incendies en cours rue du Chareau d'eau / Boulevard de Magenta à #Paris. Utilisation des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Les #pompiers arrivent petit à petit. Grosses tensions sur place entre les FDO et #BlackBlocs.

«C'est une très forte mobilisation dans le public comme dans le privé», s'est réjoui plus tôt Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, derrière la banderole de tête «Retraite par points, tous perdants, retraite à 60 ans, tous gagnants, Macron retire ton plan».

De brefs affrontements entre jeunes cagoulés, «gilets jaunes» et forces de l'ordre ont éclaté en marge de la manifestation lyonnaise.

Face au mouvement, le président Emmanuel Macron est «calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation», a indiqué l'Élysée, précisant que «le Premier ministre s'exprimerait vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme».

(L'essentiel/afp)