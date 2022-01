«Trois enfants sont morts du Covid dans la journée»

«Les décès, on n'en parle plus. Ça n'intéresse plus». Tel est le coup de gueule lancé par une médecin généraliste français alors que la vague Omicron déferle sur l'Europe. Beaucoup plus contagieux mais moins sévère, le variant provoque tout de même une hausse des hospitalisations en raison du très grand nombre d'infections. Mais les projecteurs ne se focalisent plus en priorité sur les drames des décès liés au Covid-19.

«Il y a quand même eu 339 décès du seul Covid hier (NDLR: mardi). Quel est le nombre de morts qui a été jugé acceptable par les autorités?», s'interroge le docteur Michaël Rochoy, qui plaide pour un reconfinement et une fermeture des écoles le temps que la vaccination des plus jeunes avance ainsi que les injections de troisième dose.

Le praticien souligne également «les trois décès d'enfants» en France en une seule journée alors que «seuls» 33 mineurs sont morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie chez nos voisins. «Ce n'est pas de bon augure pour les semaines à venir». Et pour cause, les taux d'incidence atteignent des records chez les plus jeunes avec notamment plus de 5 000 cas pour 100 000 habitants chez les lycéens. Mécaniquement, cela peut mettre en danger certains adolescents souffrant de comorbidités, mais aussi multiplier les exceptionnels cas de formes graves chez les mineurs.

Un seul mort de moins de 30 ans au Luxembourg

Depuis le début de la pandémie, il est acquis que les enfants et adolescents sont beaucoup moins enclins à développer une forme sévère de la maladie. Mais la contagiosité très importante du variant Omicron pourrait faire changer la donne en raison d'un trop grand nombre d'infections. «Une série intéressante en Allemagne sur 1 680 hospitalisations d’enfants montre que 78% d’entre eux n’avaient aucune comorbidité», Antoine Flahault, directeur de l’Institut pour la santé mondiale de l’université de Genève.

Au Luxembourg, les catégories d'âge les plus jeunes enregistrent les taux d'incidence les plus élevés depuis plusieurs mois. La population étant bien moins importante qu'en France et en Allemagne, les hospitalisations concernant des mineurs sont bien plus rares. Sur les 930 personnes qui ont succombé au coronavirus au Grand-Duché, une seule avait moins de 30 ans.

(th/L'essentiel)