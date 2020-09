Les «dealers» armés tournaient en fait... un clip

Les images ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des dealers armés de kalachnikovs avaient été filmés sur une aire de jeu dans un quartier populaire de Grenoble, la semaine passée. Encagoulés et munis de gilets pare-balles, ils semblaient monter la garde, comme pour marquer leur territoire.

À la suite de ces images, une opération de police avait été menée dans le quartier. Mais aucune interpellation ni saisie n’avaient été signalées, selon la préfecture. «L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société», avait expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le maire de Grenoble Eric Piolle (EELV) avait de son côté dénoncé un coup de communication du gouvernement.

Mais il s’avère que ces vidéos étaient en fait... des extraits d'un clip de rap. Corbak Hood, un rappeur grenoblois, a publié sur YouTube, dans la nuit de lundi à mardi, le clip de sa chanson «Chicagre» (contraction de Chicago et de Grenoble), relève le Dauphiné Libéré.

Et le jeune artiste semble assez fier de son coup de com'. Au début du clip, il reprend un extrait d’un reportage réalisé à la suite de la diffusion des images sur les réseaux sociaux. À la fin, le rappeur remercie ironiquement les médias et précise que les armes et sachets de produits stupéfiants étaient factices. Un connaisseur des quartiers de Grenoble estime pourtant dans le Dauphiné Libéré qu’il n’est «pas exclu que ces vidéos aient été une commande des dealers (…) et que, voyant l’ampleur que cette affaire prenait, elles aient été ensuite reprises, avec leur autorisation, dans ce clip pour faire baisser la pression».

(L'essentiel/cga)