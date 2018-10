De Marseille à Paris, on marche pour le climat

Un mois après la mobilisation inédite du 8 septembre dernier, dans la foulée de la démission de Nicolas Hulot, de simples citoyens appelaient de nouveau à manifester, demandant aux associations et partis politiques de se placer en fin de cortège.

Place de l'Opéra à Paris, les banderoles «Changeons le système, pas le climat» et «Chaud devant» ont repris du service, pour défiler jusqu'à la place de la République, a constaté une journaliste de l'AFP. Des militants de «La France insoumise», venus en masse, étaient invités à reculer en queue de cortège. «Plus on est nombreux, plus on peut peser sur les politiques publiques», explique Sylvaine Deport, 70 ans venue de région parisienne.

«On ne se satisfait pas des mesurettes du gouvernement»

Capucine et Aurélien, 35 ans, sont venus avec leur fille de 3 ans sur les épaules et un bébé de 3 semaines, emmailloté en écharpe. «On n'a pas l'habitude de manifester mais cette cause nous tient à cœur», disent-ils. La petite famille n'avait pu participer à la première manifestation car l'accouchement était trop proche.

Le rassemblement était visuellement moins imposant que celui du 8 septembre qui, à Paris, avait réuni 50 000 personnes selon les organisateurs, 18 500 selon la préfecture de police.

Des rassemblement un peu partout

À Marseille, près de 500 personnes défilaient à la mi-journée sur le Vieux port. «Le but c'est de dire qu'on est là, qu'on ne se satisfait pas des mesurettes du gouvernement», expliquait Adeline, venue avec ses collègues du zoo de la Barben pour participer au rassemblement. Coiffés pour l'occasion d'un bonnet à tête d'ours polaire, ils plaident avec les autres manifestants, en majorité des familles, pour une meilleure protection de l'environnement.

Comme en septembre, quand un jeune Parisien, Maxime Lelong, avait pris l'initiative d'appeler à descendre dans la rue après la démission surprise de Nicolas Hulot du poste de ministre de la Transition écologique, ces marches sont organisées par des particuliers, avec le soutien d'associations.

Des rassemblements étaient prévus un peu partout dans l'Hexagone, ainsi qu'en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. Hors de France, des marches devaient avoir lieu à Genève, Luxembourg, Namur, Montréal et Montevideo, selon les organisateurs.

(L'essentiel/afp)