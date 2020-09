Facebook bloque la vidéo de son «agonie»

Facebook a bloqué, samedi midi, la diffusion en vidéo de l'agonie du militant de la fin de vie digne, Alain Cocq, atteint d'une maladie incurable et qui a décidé de se laisser mourir en direct sur le réseau social. «Bien que nous respections sa décision de vouloir attirer l'attention sur cette question complexe, sur la base de conseils d'experts, nous avons pris des mesures pour empêcher la diffusion en direct sur le compte d'Alain, car nos règles ne permettent pas la représentation de tentatives de suicide», a déclaré à l'AFP un porte-parole de Facebook.

Dans la nuit de vendredi à samedi, cet habitant de Dijon avait annoncé dans une vidéo avoir cessé son traitement et toute alimentation et hydratation, se laissant ainsi mourir en direct afin de dénoncer les dispositions actuelles sur la fin de vie en France. Quelques heures plus tard, alors qu'il allait poster une nouvelle vidéo, il a annoncé: «Facebook me bloque la diffusion vidéo jusqu'au 8 septembre.»

«À vous de jouer», écrit aussi cet homme de 57 ans à l'intention de ses soutiens avant de donner l'adresse de Facebook France à Paris pour «faire savoir ce que vous pensez de ses méthodes d'entrave à la liberté d'expression». «Un système de repli sera actif d'ici 24H» pour diffuser de la vidéo, a-t-il assuré.

(L'essentiel/afp)