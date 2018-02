Nouveau bac: 4 épreuves écrites et un grand oral

L'oral et les quatre épreuves écrites pèseront pour 60% de la note finale du baccalauréat. Les 40% restants proviendront du contrôle continu (pour 30%) et des notes du bulletin en première et terminale (10%). Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a également annoncé la fin des séries L, ES et S (littéraire, économique et social, scientifique) pour la voie générale.

«Nous voulons ainsi offrir plus de choix aux élèves, éviter les hiérarchies artificielles entre les séries», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. À la place des séries L, ES et S, les élèves suivront un tronc commun et choisiront trois spécialités en première, ramenées à deux en terminale. Dans le tronc commun figurent le français, la philo, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique, deux langues vivantes, le sport, et une nouvelle discipline baptisée humanités scientifiques et numériques.

Au menu des spécialités: mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, histoire-géographie et géopolitique, sciences économiques et sociales, humanité-littérature-philosophie, langues et littérature étrangère, écologie-agronomie-et-territoires, arts, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques. La réforme du bac concerne les bacs généraux et technologiques, soit 70% des candidats. La filière professionnelle fait l'objet d'une mission distincte dont les conclusions seront rendues vendredi.

(L'essentiel/afp)