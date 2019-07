Nouvelles violences après la victoire de l'Algérie

Les scènes de joie des supporters de l'équipe de foot d'Algérie ont fait place dimanche soir à des heurts entre jeunes et forces de l'ordre à Lyon, où de nombreux véhicules ont été incendiés, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers. Un total de 282 personnes ont été interpellées dimanche soir, notamment lors de heurts intervenus dans plusieurs villes de France en marge des célébrations de la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur. Sur ces 282 personnes, 249 ont été placées en garde à vue, selon un bilan du ministère réalisé à 6h.

Ces interpellations sont «essentiellement» liées aux incidents en marge des célébrations de la victoire de l'Algérie, mais comptent aussi certains débordements de festivités du 14-Juillet, a précisé l'Intérieur. Des milliers de supporters des «Fennecs» sont descendus dans la rue, dimanche soir, pour fêter la qualification de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

À Marseille et à Lyon aussi

À Paris, où des incidents entre supporters et forces de l'ordre ont eu lieu sur les Champs-Élysées, 50 personnes ont été interpellées dans la soirée et 202 ont fait l'objet de vidéoverbalisation pour des conduites dangereuses de véhicules, a indiqué la préfecture de police. Des troubles ont également eu lieu à Lyon et à Marseille, où le Vieux Port avait été interdit d'accès dimanche soir. Des heurts se sont déroulés notamment jusque tard dans la nuit dans le secteur de la porte d'Aix, où les forces de l'ordre ont riposté aux jets de projectiles avec des tirs de gaz lacrymogène.

Après la dispersion de l'attroupement, les policiers déployés dans le centre ont joué au chat et à la souris jusque tard dans la nuit avec de petits groupes munis de divers projectiles, pétards et feux d'artifice. De leur côté, les pompiers du Rhône avaient recensé peu avant 2h des dizaines de véhicules brûlés à Lyon-centre, ainsi que dans les villes voisines de Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Bron ou Villeurbanne. Ont également été dénombrés plus de cent feux divers (poubelles, barricades) sur la voie publique. A 2h, ils avaient relevé un total de 147 interventions sur le département, comme c'est souvent le cas les soirs du 14 juillet. Des centaines d'agents des forces de l'ordre avaient été mobilisés en vue d'éventuels débordements dimanche soir, le match de la CAN Algérie-Nigeria, coïncidant à Lyon avec le feu d'artifice tiré sur la butte de Fourvière.

(L'essentiel/afp)