Un tueur allemand accusé du meurtre d'un enfant

Martin Ney, un détenu allemand déjà condamné pour des faits similaires, a été mis en examen lundi soir, pour l'enlèvement et le meurtre de Jonathan, 11 ans, en avril 2004, dont le corps avait été retrouvé dans un étang près de Guérande (Loire-Atlantique), a annoncé le parquet, mardi.

M. Ney, 50 ans, avait été remis aux autorités françaises, vendredi. Il a été mis en examen pour «meurtre d'un mineur de moins de quinze ans et arrestation, enlèvement et séquestration, ou détournement arbitraire de mineurs de moins de quinze ans», selon la même source. Il avait déjà été condamné à la prison à perpétuité, en 2012 en Allemagne, pour avoir tué trois jeunes garçons et avoir abusé de 40 autres entre 1992 et 2001.

Il confesse le crime à un codétenu

Jonathan, originaire du Cher, avait disparu dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 d'un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Son cadavre avait été découvert le 19 mai, ligoté et lesté d'un parpaing, dans un étang proche de Guérande, à 25 kilomètres du lieu de l'enlèvement. Il aurait fêté ses 28 ans le 29 avril.

Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre Martin Ney, en octobre 2019. L'hypothèse de sa responsabilité était, parmi d'autres, explorée de longue date par les enquêteurs et cette piste a été relancée en avril 2018, par des aveux indirects, entre détenus. Le codétenu de Martin Ney avait alors affirmé avoir recueilli les aveux de ce criminel, déjà condamné à perpétuité en 2012 pour le meurtre de trois enfants dans le nord de l'Allemagne. Selon Me Catherine Salsac, avocate de la mère de Jonathan, «les enquêteurs avaient trouvé des similitudes entre les modes opératoires» mais la procédure «s’est accélérée» après ses aveux à son codétenu.

(L'essentiel/afp)