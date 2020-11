Il avait foncé dans le ministère avec un «Fenwick»

Jugé avec quatre autres manifestants dans cette affaire, cet employé dans la tuyauterie incendie, âgé de 25 ans, avait reconnu les faits et devra indemniser l'État: les dégâts causés au bâtiment, classé aux monuments historiques, s'élèvent à plus de 100 000 euros. Sa peine - de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire - sera aménagée avec un bracelet électronique.

Lors du procès fin octobre, il avait reconnu une action «stupide» et assuré, comme les autres prévenus, qu'il ignorait s'attaquer à un ministère. Cette tentative d'intrusion, le 5 janvier 2019, avait marqué un tournant dans le mouvement social, un mois après le saccage de l'arc de triomphe. Rapidement évacué de son bureau, M. Griveaux avait alors dénoncé «une attaque inadmissible contre la République».

"Ils ont attaqué la maison France" réagit Benjamin Griveaux après l'intrusion dans son ministère pic.twitter.com/a8S2o53jEc — BFMTV (@BFMTV) January 5, 2019

«Une manifestation, c'est une liberté importante pour la démocratie et dégrader pendant une manifestation, c'est pervertir cette liberté. Et ça c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté», a expliqué la juge Caroline Kuhmumch, en énonçant le délibéré du tribunal judiciaire de Paris. Contrairement au parquet, qui réclamait des condamnations pour l'ensemble des cinq «gilets jaunes» pour les dégradations sur le ministère et le vol de l'engin de chantier, les juges ont grandement différencié les responsabilités de chacun. Ils ont entièrement relaxé deux des manifestants et en ont condamné deux autres.

Le plus jeune des prévenus a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. «Vous êtes montés sur le "Fenwick" en sachant parfaitement qu'il avait été volé», a expliqué la juge au jeune homme de 23 ans, en le déclarant complice des dégradations et coupable de recel. Son avocat a affiché son intention de faire appel.

La «vidéaste» relaxée

Un troisième prévenu, qui avait commis des dégradations sur deux agences bancaires à proximité du ministère, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire. Une peine qu'il doit lui aussi purger sous bracelet électronique. Enfin, une ex-employée de mairie, qui avait filmé la scène, et un ouvrier polisseur, que les enquêteurs soupçonnaient d'avoir participé au vol du chariot-élévateur, ont été relaxés.

Le parquet «a mal poursuivi dès le début et heureusement, le tribunal a su remettre les choses à leur place», a réagi Martin Mechin, l'avocat de l'ouvrier. Dans cette affaire, «le parquet répondait à une pression médiatico-politique», en voulant poursuivre ensemble ces cinq manifestants «en dépit de tout bon sens», a estimé Eduardo Mariotti, l'avocat de l'ancienne employée municipale, en saluant le «camouflet» prononcé par le tribunal.

