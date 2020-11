La loi l'empêche de voir son enfant né par PMA

«En rejetant la demande de la requérante au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale», a considéré la Cour européenne des droits de l'homme, bras judiciaire du Conseil de l'Europe.

Les sept juges de la cour ont ainsi estimé à l'unanimité qu'il y avait eu «non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme».

Une Française née en 1966 avait saisi la CEDH après s'être vu refuser un droit de visite à l'enfant auquel son ex-compagne a donné naissance en 2007, grâce à une procréation médicalement assistée (PMA) réalisée en Belgique. Les deux femmes ont vécu en couple de 2000 à 2012, ont été pacsées et l'enfant «est le fruit d’un projet parental élaboré entre la requérante et son ex-compagne» et a «été élevé par les deux femmes» jusqu'à la séparation du couple, explique la CEDH, dans un communiqué.

L'intérêt supérieur de l'enfant en jeu

En première instance, un droit de visite avait été accordé à la requérante, mais le jugement fut infirmé en appel, la cour d'appel de Paris retenant que, dans le cadre d'une séparation très conflictuelle, «les rencontres entre la requérante et l’enfant étaient trop traumatisantes pour ce dernier, et ainsi, qu'accorder un droit de visite et d'hébergement était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant». Un pourvoi en cassation a été rejeté.

Si la CEDH a noté que «les liens qui se sont développés entre la requérante et (l'enfant) durant les quatre ans et demi de leur vie commune relèvent de la vie familiale au sens de l’article 8», elle a néanmoins considéré que ce lien «a été entravé non pas du fait d’une décision ou d’un acte de l’autorité publique mais en conséquence de la séparation de la requérante et de son ex-compagne».

«La Cour comprend la souffrance que la situation litigieuse et la réponse donnée par la cour d’appel de Paris ont pu causer à la requérante. Elle estime cependant que les droits de la requérante ne sauraient primer sur l’intérêt supérieur de l'enfant», a conclu la CEDH.

