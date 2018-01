Il logeait «des gens louches qui payaient bien»

Le procès de Jawad Bendaoud, surnommé «le logeur de Daech», s'ouvre ce mercredi. Dans l'ombre de cet événement très attendu, les habitants de l'immeuble de Saint-Denis où s'étaient réfugiés Abdelhamid Abaaoud et ses complices attendent toujours d'être relogés. Et tentent tant bien que mal de panser leurs plaies. Ahmed, un Egyptien de 30 ans, connaissait Jawad Bendaoud de vue. Il se souvient que le soir du 17 novembre 2015, soit quatre jours après les attentats de Paris, son voisin lui avait paru particulièrement souriant: «Il nous disait qu'il hébergeait des gens bizarres mais qui payaient bien. Moi, je ne me suis pas méfié, je me suis dit qu'il ne ramènerait jamais des types dangereux dans son appart», confie le menuisier à 20minutes.fr.

Très tôt le lendemain matin, le Raid donnait l'assaut contre l'appartement de Jawad. Un événement qui a profondément marqué Ahmed, qui se trouvait alors avec son frère, la petite amie de ce dernier et leur bébé. «Ça m'a réveillé en sursaut vers 4 heures du matin, il y avait un bruit de fou, je ne comprenais rien», raconte le trentenaire, qui a passé deux heures allongé à plat ventre. «Heureusement, ils nous ont fait sortir assez vite parce que le plafond s'est effondré. On a tout perdu», déplore-t-il. Ahmed, désabusé, n'attend pas grand-chose du procès de Jawad Bendaoud.

«J'aimerais comprendre pourquoi»

D'autres habitants, par contre, espèrent en profiter pour se faire entendre. La mairie de Saint-Denis et une quarantaine de propriétaires ou locataires de l'immeuble se sont constitués partie civile. «On attend d'être enfin reconnus comme victimes, on était en première ligne et on nous refuse ce droit», s'insurge une habitante. Parce qu'ils n'étaient pas directement menacés par les terroristes, les voisins de Jawad n'ont en effet pas droit au statut de victime du terrorisme. Pourtant, certains ont perdu toutes leurs économies, d'autres ont été blessés par balles ou traumatisés par l'événement.

«On essaie de nous oublier, on veut faire croire qu'on habitait dans un squat, qu'on était tous des délinquants, c'est n'importe quoi», tempête une mère de famille, qui loge «de manière provisoire» chez des amis et de la famille. «Je continue à payer mon crédit donc je n'ai donc pas les moyens de me reloger. Ma fille vit chez son père, j'ai tout perdu alors je veux au moins comprendre», confie-t-elle. Deux ans après l'assaut, une vingtaine d'habitants attend encore d'être relogée de manière durable. «J'aimerais comprendre pourquoi ils ont donné l'assaut sans évacuer l'immeuble avant ou s'il y avait un moyen d'arrêter Abaaoud avant qu'il ne rentre dans l'immeuble, mais je crois qu'on ne nous le dira jamais», regrette N'Goran Ahoua, le président de l'association DAL des victimes du 48 rue de la République.

Le procès de Jawad Bendaoud doit durer près de trois semaines. Il sera jugé en compagnie de Mohamed Soumah, –soupçonné d'avoir mis en relation Hasna Aït Boulahcen (la cousine d'Abdelhamid Abaaoud) et Jawad Bendaoud – et de Youssef Aït Boulhacen, l'un des frères d'Hasna Aït-Boulahcen et cousin d'Abaaoud.

