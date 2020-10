Sophie Pétronin dans les bras de ses petits-​​fils

Sophie Pétronin est arrivée en France où elle est accueillie par Emmanuel Macron et ses proches pic.twitter.com/V9OJZpKuep — BFMTV (@BFMTV) October 9, 2020

L'avion transportant l'ex-otage française, qui avait quitté vendredi matin le Mali, s'est posé vers 12h45 sur la base aérienne de Villacoublay, au sud de Paris. Après avoir descendu lentement les marches du Falcon, Mme Pétronin, 75 ans, a échangé quelques mots avec le chef de l'État avant de tomber dans les bras de sa famille très émue, dont trois petits-fils.

Elle était accompagnée dans l'avion par son fils, un médecin et des diplomates. La septuagénaire et ses proches se sont ensuite rendus dans le salon d'honneur de la base aérienne avec Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. «Sa libération est un immense soulagement. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit», a réagi dès jeudi soir le président Emmanuel Macron sur Twitter. Sophie Pétronin a été libérée en même temps qu'un prêtre et un jeune italien, ainsi que l'homme politique malien Soumaïla Cissé.

(L'essentiel/AFP)