La nacelle d'un manège se décroche: un mort

Une fête foraine a été le théâtre d'un grave accident, samedi après-midi, à Neuville-sur-Saône (F), dans la région lyonnaise. Un bilan provisoire de la préfecture fait état d'un adulte mort, d'un autre blessé grièvement et de trois enfants blessés légèrement, indique «Le Parisien».

Selon «Le Progrès», la nacelle d'un manège se serait détachée. La structure, constituée de trois bras faisant tourner des petites navettes, se serait effondrée brutalement, rapportent des témoignages recueillis par le journal français. Un père de famille de 42 ans, qui n'était pas sur le manège, aurait été mortellement touché par un des éléments de la structure.

Appelés sur place à 16h40, les secours étaient toujours en intervention une heure plus tard. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Six autres occupants de la nacelle sont indemnes, selon «Le Parisien».

(L'essentiel/leo)