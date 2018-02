«Maëlys va te hanter nuits et jours en prison»

Alors que Nordahl Lelandais avouait, mercredi, avoir tué Maëlys «involontairement» et que les restes de l'enfant étaient découverts dans le massif de la Chartreuse (France), Jennifer Cleyet Marrel, la maman de la petite fille, s'est exprimée sur Facebook. Avec des mots puissants, elle a fait part de sa colère, de son chagrin et de son désarroi: «Il aura fallu attendre 5 mois et demi pour que ce monstre parle enfin, écrit la mère de la victime. Toi l'assassin de ma fille: Maëlys va te hanter nuits et jours dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer».

«Maëlys avait la vie devant elle, tu nous l'as arrachée, on ne l'a verra plus jamais à cause de toi, je ne pourrais plus la serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l'aime», poursuit-elle, bouleversante. La maman écrit également regretter de ne pas avoir pu protéger sa fille «de ce prédateur» et que «cette culpabilité (la) poursuivra encore très longtemps». «Ce monstre ne fera plus de mal à personne maintenant... Que Justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tel acte», ajoute-t-elle.

(L'essentiel)